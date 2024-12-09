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NYT: Apple столкнулась с новым иском за отказ сканировать фото пользователей

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В США корпорация Apple оказалась в центре судебного разбирательства из-за отказа сканировать фотографии пользователей на наличие материалов, связанных с жестоким обращением с детьми.

В конце 2022 года Apple приняла решение не внедрять функцию сканирования CSAM, анонсированную в 2021 году, под давлением активистов.

Как пишет The New York Times, иск подала 27-летняя женщина, которая утверждает, что стала жертвой сексуального насилия в детстве и нашла свои приватные фотографии в сервисе iCloud.

Она считает, что отказ Apple от функции CSAM способствовал легализации хранения запрещенных материалов на устройствах компании.

К иску присоединились 2680 человек. В документе утверждается, что вместо защиты пользователей Apple способствует распространению их приватных фотографий, что вынуждает жертв снова переживать свои травмы.

Истцы требуют от компании внедрения функции CSAM и выплаты компенсации не менее 150 тысяч долларов.

В ответ представитель Apple, Фред Сайнс, заявил, что компания считает материалы, содержащие сцены жестокого обращения с детьми, отвратительными и будет активно бороться с любыми проявлениями насилия.

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