Nvidia сообщила о скором выходе GeForce MX450 с поддержкой PCIe 4.0

NVIDIA сегодня представила свою первую видеокарту с интерфейсом PCIe 4.0, GeForce MX450, для использования в ноутбуках.

Пока нет спецификаций или продуктов с этой видеокартой, но NVIDIA решила незаметно представить свою новую серию MX без пресс-конференций или каких-либо анонсов. Этот подозрительно тихий запуск может иметь только одну цель: анонсировать графику, которая будет использоваться в будущих ноутбуках Tiger Lake.

GeForce MX — мобильная серия с приемлемой производительностью для мультимедиа и очень легких игр. Эти графические процессоры обычно имеют энергопотребление от 15 до 25 Вт, что намного ниже, чем у серий GeForce GTX или RTX.

Самая важная часть раскрытия информации — поддержка PCI Express 4.0. На сегодняшний день ни одна видеокарта GeForce официально не поддерживает этот стандарт интерфейса. Фактически, единственный продукт NVIDIA, который его поддерживает, — это ускоритель A100 на базе графического процессора Ampere GA100. Между тем, единственная мобильная платформа, поддерживающая PCIe 4.0, — это Tiger Lake, поэтому MX450 может по-прежнему быть уникальным для этой платформы.

NVIDIA не объявила полных спецификаций для MX450, но ожидается, что графический процессор будет оснащен процессором Turing TU117. Единственным объявлением было то, что он будет доступен с памятью GDDR6 и GDDR5.

Об этом графическом процессоре уже ходили слухи несколько месяцев назад, когда он получил кодовое название N18S-G5. В то время считалось, что он может быть выпущен в двух версиях с разными типами разъемов, хотя это еще не подтверждено. Однако основные характеристики производительности карты и сравнение с предыдущим MX350 не упоминаются.

Ранее MX350 использовал ядро ​​GP107 и 640 потоковых процессоров архитектуры Pascal. Хотя характеристики кажутся похожими на игровую монополию GTX1050 начального уровня в предыдущие годы, фактическая игровая производительность по-прежнему отличается от GTX1050 из-за более низкой разрядности памяти, что, безусловно, достаточно для геймеров, которые играют только в обычные онлайн-игры.