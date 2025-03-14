Nvidia завысила показатели объёма поставок видеокарт RTX 50xx

Компания Nvidia представила данные, которые показывают, что продажи видеокарт линейки GeForce RTX 50 растут в сравнении с прошлым поколением графических ускорителей.

По информации компании, темпы продаж RTX 50 превышают показатели RTX 40. За отчётный период продано примерно вдвое больше новых карт.

Тем не менее это сравнение вызывает сомнения. Линейка RTX 50 выпущена с меньшими интервалами между моделями, и за пять недель были представлены карты от RTX 5090 до RTX 5070. В то время как для RTX 40 в этот же период была доступна только одна модель — RTX 4090, стоимостью 1600 долларов, которая продавалась без дефицита.

Таким образом, хотя Nvidia фиксирует лучшие продажи RTX 50 по сравнению с RTX 4090, само это сравнение выглядит некорректным и ставит компанию в невыгодное положение.

Источник: ixbt