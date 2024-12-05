NVIDIA запустит видеокарты RTX 6000 раньше запланированного срока

Хотя NVIDIA ещё не выпустила видеокарты GeForce RTX на архитектуре Blackwell, в интернете появились слухи о следующем поколении графических чипов. Инсайдеры сообщают, что новинки на базе семейства Rubin могут быть представлены раньше, чем ожидалось.

Ранее планировалось, что чипы Rubin выйдут в середине 2026 года, но, по информации портала IT Home, релиз перенесли на шесть месяцев, и презентация ожидается во второй половине 2025 года.

Новые модели, скорее всего, будут иметь видеопамять HBM4 объёмом до 576 ГБ, что указывает на их профессиональное применение в дата-центрах.

Причиной переноса выпуска называют растущий интерес к искусственному интеллекту, поскольку видеокарты будут использоваться для обучения нейросетей. Позже чипы Rubin появятся и на рынке для обычных пользователей в серии RTX 6000. Также известно, что новые видеокарты будут производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3.