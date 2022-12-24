NVIDIA запустила в продажу новую версию видеокарты RTX 3050 со сниженным энергопотреблением

В продажу поступила GeForce RTX 3050 с графическим процессором GA107. За счет нового чипа снижено энергопотребление графического блока.

Партнеры NVIDIA выпустили в продажу GeForce RTX 3050 с процессором GA107. В нем разработчикам удалось снизить энергопотребление на 15 Вт, но оставить производительность на прежнем уровне.

Обновленная видеокарта по-прежнему может разгоняться, что позволяет в режиме Boost увеличить частоту до 1807 МГц. Уровень энергопотребления GeForce RTX 3050 с графическим процессором GA107 составляет 115 Вт.