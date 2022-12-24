Главная » Новости

NVIDIA запустила в продажу новую версию видеокарты RTX 3050 со сниженным энергопотреблением

Автор На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

В продажу поступила GeForce RTX 3050 с графическим процессором GA107. За счет нового чипа снижено энергопотребление графического блока.

Партнеры NVIDIA выпустили в продажу GeForce RTX 3050 с процессором GA107. В нем разработчикам удалось снизить энергопотребление на 15 Вт, но оставить производительность на прежнем уровне.

Обновленная видеокарта по-прежнему может разгоняться, что позволяет в режиме Boost увеличить частоту до 1807 МГц. Уровень энергопотребления GeForce RTX 3050 с графическим процессором GA107 составляет 115 Вт.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.