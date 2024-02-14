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Nvidia запустила локальную генеративную нейросеть Chat with RTX для видеокарт

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Chat with RTX, новый чат-бот на основе искусственного интеллекта, был представлен компанией Nvidia. Эта инновационная разработка отличается от других чат-ботов, таких как ChatGPT, тем, что работает локально на ПК конкретного пользователя.

Основанная на технологиях TensorRT-LLM и Retrival Augmented Generated (RAG), эта программа требует использования тензорных ядер и доступна только для владельцев видеокарт RTX 30 и RTX 40. Важно отметить, что устройства GeForce RTX 20 не поддерживаются.

Помимо этого, для использования Chat with RTX необходимо наличие минимум 8 ГБ памяти на видеокарте, что ограничивает поддержку некоторых мобильных моделей. Операционная система Windows 11 и не менее 16 ГБ оперативной памяти также являются требованиями.

Однако, самое интересное в Chat with RTX — это его уникальные возможности. Этот чат-бот имеет доступ к различным файлам на компьютере пользователя, таким как .txt, .pdf, .doc, .docx, .xml.

Кроме того, он способен анализировать видео на YouTube и может быть подключен к большим языковым моделям Mistral и Llama 2.

Такое разнообразие функций делает Chat with RTX мощным инструментом для коммуникации и работы с искусственным интеллектом.

 

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