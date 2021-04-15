NVIDIA выпустит новую версию GeForce RTX 3060 c ограничениями в майнинге

NVIDIA намерена выпустить новую модификацию процессора для GeForce RTX 3060, который сделает графическую систему неэффективной при добыче криптовалюты.

По данным китайского издания HKEPC, сейчас к производству готовится GPU с маркировкой GA106-302, который придет на смену GA106-300, а последний сейчас активно используют для добычи криптовалюты Ethereum.

Ранее NVIDIA ограничила возможности GeForce RTX 3060 с GA106-300 для добычи криптовалюты, но это ограничение энтузиасты смогли легко обойти, причем в этом им случайно помогла NVIDIA.

В чипе GA106-302 будут применены более эффективные ограничения для майнинга. Они должны сделать добычу криптовалюты очень невыгодной.

Как пишет HKEPC, технически GA106-302 и GA106-300 отличатся не будут. Новые модификации видеокарт должны появится в следующем месяце.