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NVIDIA выпустила свежий пакет драйвера Game Ready 537.13 WHQL с поддержкой Starfield

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Корпорация NVIDIA представила последний пакет графических драйверов GeForce Game Ready версии 537.13 WHQL. В данной версии была добавлена поддержка игры Starfield и дополнения New Frontiers для Icarus.

NVIDIA выпустила свежий пакет драйвера Game Ready 537.13 WHQL с поддержкой Starfield

Список проблем, исправленных в данном обновлении:

  • Решена проблема с устойчивостью игры Battlefield 2042, возникающая при использовании фильтров Freestyle в приложении GeForce Experience.
  • Устранена нестабильная производительность в игре Ratchet & Clank: Rift Apart, вызванная конфликтом между технологиями DirectStorage и NVIDIA Reflex.
  • Произведено исправление работы режима предпросмотра в приложении Vegas Pro FX, ранее не функционировавшего на некоторых моделях ноутбуков.

Также был замечен ряд известных проблем:

  • Значительное снижение производительности на видеокартах серии Maxwell при игре в Halo Infinite.
  • Это обновление также включает в себя устранение проблем с устойчивостью работы приложений для создания цифрового контента, вызванных избыточной загрузкой памяти. Однако в некоторых сценариях обновление может привести к снижению производительности в программах Stable Diffusion и DaVinci
  • Resolve. Разработчики обещают решить эти проблемы в будущих обновлениях драйвера.

Вы можете скачать драйвер GeForce Game Ready 537.13 WHQL с официального веб-сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience.

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