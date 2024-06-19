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Nvidia стала новым лидером рынка — самой дорогой компанией в мире

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Nvidia (NVDA) в обновленном рейтинге оказалась самой дорогой в мире компанией, благодаря доминированию в сфере оборудования для искусственного интеллекта (ИИ).

За последнее время акции Nvidia выросли на 3,5%, достигнув 135,58 долларов за акцию, и ее рыночная капитализация увеличилась до ошеломляющих 3,335 триллиона долларов.

Эта цифра превысила рыночную капитализацию Microsoft в 3,317 триллиона долларов и Apple в 3,286 триллиона долларов.

За текущий год стоимость акций Nvidia выросла почти втрое, что отражает огромный интерес к их процессорам для искусственного интеллекта.

Быстрый рост искусственного интеллекта в последние годы является главной причиной успеха компании. Растущий оптимизм инвесторов относительно будущего ИИ отразился на рыночной капитализации Nvidia.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что этот оптимизм может измениться, если расходы на технологии искусственного интеллекта замедлятся.

Nvidia обладает главенствующим положением на рынке оборудования для ИИ, что становится ключевым фактором для ее успеха. Их процессоры считаются лидерами по сравнению с конкурентами, что приводит к огромному спросу. Благодаря этому, Nvidia стала самой торгуемой компанией на Уолл-стрит с ежедневным оборотом впечатляющих 50 миллиардов долларов.

Недавно курс акций Nvidia достиг рекордного уровня, увеличив рыночную капитализацию более чем на 110 миллиардов долларов. Этот рост эквивалентен стоимости всей компании Lockheed Martin. За последние девять месяцев рыночная стоимость Nvidia стремительно выросла с 1 до 2 триллионов долларов и за три месяца достигла 3 триллионов долларов.

 

 

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