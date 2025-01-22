Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple

Nvidia вернула себе титул самой дорогой компании в мире, превзойдя Apple по рыночной капитализации благодаря своему доминированию на рынке графических процессоров, которые играют ключевую роль в развитии искусственного интеллекта.

Акции Nvidia выросли на 2% во вторник, и с начала 2025 года их общий рост составил около 5%.

Согласно CNBC, этот успех связан с высоким спросом на ИИ-чипы Nvidia. В 2024 году акции компании увеличились на 171%, а в 2023 году — почти на 239%. В то же время акции Apple упали на 3% во вторник и на 11% с начала года, несмотря на рост на 30% в 2024 году.

Хотя Apple развивает свои ИИ-функции, её вовлеченность в эту сферу значительно ниже, чем у Nvidia, которая занимает большую долю рынка GPU, необходимых для разработки ИИ-моделей. В последнем квартале выручка Nvidia почти удвоилась и составила $35,08 млрд.

На момент закрытия торгов 22 января рыночная капитализация Nvidia достигла около $3,45 трлн, в то время как у Apple она составила $3,35 трлн.

Microsoft занимает третье место с капитализацией $3,2 трлн и планирует инвестировать $80 млрд в развитие ИИ-центров обработки данных в 2025 году.

В ноябре 2024 года Nvidia вошла в индекс Dow Jones Industrial Average, заменив Intel и присоединившись к Apple и Microsoft как одна из «голубых фишек» рынка.

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