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Nvidia рассказала, насколько хорошо графический процессор RTX 3090 отрабатывает игры 8K

07.09.2020 08:58

При запуске Nvidia GeForce RTX 3090 компания заявила, что ее топовая видеокарта Ampere может плавно обрабатывать 8K-игры, то есть со скоростью 60 кадров в секунду (fps). Теперь компания поделилась более подробной информацией о том, какую частоту кадров можно ожидать.

Nvidia рассказала, насколько хорошо графический процессор RTX 3090 отрабатывает игры 8K

Как и все ранее опубликованные тесты, они основаны на собственных внутренних тестах Nvidia, хотя на этот раз, помимо используемого графического процессора, были предоставлены некоторые детали спецификации ПК. RTX 3090 работает в паре с процессором Intel Core i9-9900K, а также с 32 ГБ оперативной памяти, и тесты проводятся с высокими настройками графики (но не ультра), с включенной трассировкой лучей везде, где это поддерживается.

Работая с обычным разрешением 8K (7680 x 4320) в играх без трассировки лучей, 3090 легко справляется с более повседневными задачами, такими как Rocket League, со средней скоростью 108 кадров в секунду. World of Warcraft показывает результат 73 кадра в секунду, в то время как немного более требовательные стрелки все еще остаются чуть выше магической отметки 60 кадров в секунду: Apex Legends записывает результат 65 кадров в секунду, а Destiny 2 — ровно 60 кадров в секунду.

Это впечатляет, но что насчет игр с трассировкой лучей? Death Stranding управляет 78 кадрами в секунду, Wolfenstein: Youngblood — 74 кадрами в секунду, а Control — 57 кадрами в секунду, но ключевым моментом здесь является то, что здесь используется DLSS 2.1 для ускорения этой частоты кадров.

Без DLSS Death Stranding и Wolfenstein имеют скорость около 30 кадров в секунду (32 кадра в секунду и 26 кадров в секунду соответственно) — возможно, все еще играбельна, но не хороша для любого воображения — а Control тонет как камень (8 кадров в секунду — что просто показывает, насколько невероятно требовательны родной 8K с трассировкой лучей может быть со всеми наворотами, даже для мощного ультрасовременного графического процессора).

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