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NVIDIA продает ИИ-ускороители H100 на 1000% дороже себестоимости

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Данные, которые журналист Тэ Ким из Barron предоставил, были основаны на анализе консалтинговой компании Raymond James.

NVIDIA продает ИИ-ускороители H100 на 1000% дороже себестоимости

Согласно имеющейся информации, средняя розничная стоимость ускорителя NVIDIA H100 составляет от $25 тыс. до $30 тыс., в то время как себестоимость компонентов, включая графический процессор и другие элементы, составляет всего $3320.

Важно учесть, что в указанную стоимость не включены затраты на разработку, зарплаты инженеров, производство и логистику.

Разработка подобных ускорителей требует значительных инвестиций. К примеру, средняя зарплата инженера по аппаратному обеспечению в компании NVIDIA составляет около $202 тыс. в год. Несмотря на высокую наценку, спрос на ускорители H100 продолжает расти, и ожидается, что этот спрос будет сохраняться по крайней мере до второго квартала 2024 года.

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