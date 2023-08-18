NVIDIA продает ИИ-ускороители H100 на 1000% дороже себестоимости

Данные, которые журналист Тэ Ким из Barron предоставил, были основаны на анализе консалтинговой компании Raymond James.

Согласно имеющейся информации, средняя розничная стоимость ускорителя NVIDIA H100 составляет от $25 тыс. до $30 тыс., в то время как себестоимость компонентов, включая графический процессор и другие элементы, составляет всего $3320.

Важно учесть, что в указанную стоимость не включены затраты на разработку, зарплаты инженеров, производство и логистику.

Разработка подобных ускорителей требует значительных инвестиций. К примеру, средняя зарплата инженера по аппаратному обеспечению в компании NVIDIA составляет около $202 тыс. в год. Несмотря на высокую наценку, спрос на ускорители H100 продолжает расти, и ожидается, что этот спрос будет сохраняться по крайней мере до второго квартала 2024 года.