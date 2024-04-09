Nvidia представит видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080 к концу 2024 года

По последним слухам, флагманские видеокарты NVIDIA следующего поколения, GeForce RTX 5090 и RTX 5080, ожидаются на рынке в IV квартале 2024 года. Эти новинки будут построены на архитектуре Blackwell.

Компания NVIDIA, как ожидается, продолжит свою стратегию выпуска топовых моделей, начиная с RTX 5090, а затем следующей будет RTX 5080.

Запуск видеокарт в указанный период выгоден партнерам NVIDIA, так как позволит им увеличить поставки и повлиять на рост средней цены продажи (ASP), стимулируя пользователей к обновлению своих систем.

Ранее появились слухи о том, что NVIDIA готовит два флагманских чипа для серии RTX 50XX с кодовыми названиями GB202 и GB203. Предполагается, что первый будет использован в RTX 5090, а второй — в RTX 5080. Оба чипа будут оснащены новейшей памятью GDDR7 с интерфейсом до 512 бит.