Nvidia представила свою новую видеокарту GeForce RTX 3060 Ti за $399

Сегодня Nvidia анонсировала свою новую карту GeForce RTX 3060 Ti за 399 долларов. Это последнее дополнение к линейке RTX 3000 компании и самое доступное на сегодняшний день. Nvidia заявляет, что RTX 3060 Ti был разработан, чтобы превзойти как RTX 2080 последнего поколения, так и RTX 2080 Super. В среднем Nvidia заявляет, что она будет на 40 процентов быстрее, чем ее предшественник, RTX 2060 Super.

RTX 3060 Ti будет доступен по всему миру 2 декабря по цене 399 долларов США, 369 фунтов стерлингов в Великобритании и 348 евро (без налогов). Сама карта очень похожа на RTX 3070 и идентична по размеру. Он также включает ту же традиционную установку с двумя вентиляторами. Основное визуальное отличие заключается в том, что RTX 3060 Ti использует более светлый оттенок серого вместо более темного серого, как на текущих картах серии RTX 3000.

RTX 3060 Ti поставляется с 8 ГБ видеопамяти, базовой частотой 1410 МГц и тактовой частотой в ускоренном режиме 1665 МГц. Это типичный двухслотовый дизайн с новым 12-контактным разъемом питания Nvidia. Nvidia рекомендует блок питания мощностью 600 Вт для RTX 3060 Ti, а карта может потреблять до 200 Вт мощности.

Как и остальные карты Nvidia RTX 3000, RTX 3060 Ti также будет иметь возможность трассировки лучей в реальном времени и будет включать поддержку DLSS и возможность запускать набор приложений RTX от Nvidia. Карта Nvidia RTX 3060 Ti Founders Edition поступит в продажу 2 декабря по цене 399 долларов США, также будут доступны различные карты сторонних производителей.