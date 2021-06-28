Nvidia недавно получила поддержку от трех крупнейших мировых производителей микросхем, которые выразили поддержку сделке по приобретению Arm. Эта сделка была оценена примерно в 40 миллиардов долларов США и также находилась под пристальным вниманием.

Согласно SCMP отчету, известный производитель графических карт получил поддержку от MediaTek, Marvell Technology, и Broadcom Corp. Эти фирмы также являются первыми клиентами британской Arm, которые публично поддержали поглощение Nvidia разработчика микросхем. Для тех, кто не знает, сделка недавно подверглась критике из-за соображений национальной безопасности, а также конкуренции в отрасли.

Кроме того, новость поступает в связи с тем, что Управление по конкуренции и рынкам Великобритании готовится представить обзор, который может выступить против этой сделки по приобретению. Ранее другие технологические гиганты, такие как Qualcomm и Microsoft, а также Google также выражали озабоченность по поводу этого поглощения, заявляя, что компания может поднять цены для своих конкурентов на рынке. Arm — крупный разработчик микросхем, технологии которого продаются более чем 500 компаниям по всему миру. На данный момент компания продается японской SoftBank Group.

Источник — Astera.