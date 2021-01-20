NVIDIA планирует вернуть на рынок видеокарты GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super

Сейчас на рынке наблюдается большой дефицит GeForce RTX 3060, из-за которого NVIDIA планирует вернуть в продажу видеокарты GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super.

По данным сетевых источников, компания уже отправила своим партнерам графические процессоры для производства RTX 2060 и ее более мощной версии.

Какое количество возрожденных видеокарт выпустят пока неизвестно.

Напомним, в связи с ростом стоимости основной криптовалюты многие снова стали собирать фермы, а это привело к дефициту видеокарт.

Причем в цене поднялись не только топовые версии, но также модели, относящиеся к бюджетному сегменту.