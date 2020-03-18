Nvidia перенесла дату презентации видеокарт серии Ampere

Nvidia перенесла дату презентации видеокарт серии Ampere18.03.2020 23:13
Для Nvidia, AMD и других компаний, занимающихся производством IT продукции, коронавирус не мешает проводить презентации.
Подобная продукция чаще показывается на онлайн-мероприятиях, чем на специальных выставках.
Источник пишет, что Nvidia решила перенести презентацию своих видеокарт серии Ampere, и коронавирус тут ни причём.
Как оказалась, в компании решили дождаться презентации графического процессора AMD с архитектурой RDNA2, и только после этот показать Ampere.
По слухам, презентацию Ampere перенесли на четвертый квартал 2020 года, но не исключается, что показ состоится в первом квартале 2021 года.
Графические процессоры AMD с архитектурой RDNA2 должны показать больше производительности, чем сейчас демонстрируют RTX 2080 Ti.
Однако новые карты Ampere в итоге могут оказаться значительно производительнее, чем у AMD.
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