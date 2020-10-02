NVIDIA отложила розничный запуск GeForce RTX 3070 до 29 октября

Nvidia отложила выпуск своей будущей видеокарты GeForce RTX 3070, поэтому в день запуска будет больше запасов. В своем сообщении в блоге компания признала, что эта новость «может разочаровать» некоторых, но заявила, что «этот переход поможет нашим глобальным партнерам получить больше видеокарт в руки геймеров в день запуска». Видеокарта будет выпущена 29 октября, а не 15 октября.

Задержка наступила после того, как Nvidia пришлось извиниться за нехватку запасов после выпуска видеокарты GeForce RTX 3080 в прошлом месяце. Компания заявила, что не была готова к большему спросу на эти новые графические процессоры, что привело к немедленной распродаже карт . Надеюсь, это означает, что RTX 3070 будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос в конце октября.

GeForce RTX 3070 со стартовой ценой в 499 долларов является самой дешевой из трех видеокарт с питанием от Ampere, анонсированных Nvidia в начале сентября наряду с RTX 3080 и RTX 3090. Nvidia заявляет, что RTX 3070 должен соответствовать производительности RTX последнего поколения. 2080 Ti, и в среднем на 60 процентов быстрее, чем RTX 2070.