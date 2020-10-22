Nvidia откажется от выпуска видеокарт RTX 3080 20 GB и RTX 3070 16 GB

NVIDIA предположительно отменяет декабрьский запуск GeForce RTX 3080 20GB и RTX 3070 16GB. Эта еще очень свежая информация поступает из двух независимых источников.

Технически GeForce RTX 3080 20GB и RTX 3070 16GB могут быть выпущены позже, но информация, которую мы четко указали, что эти SKU были отменены, а не отложены. NVIDIA уже отменила свою модель RTX 3070 Ti (PG141 SKU 0), поэтому к списку присоединятся RTX 3070 16GB (PG141 SKU5) и RTX 3080 20GB (PG132 SKU20).

Ожидается, что GeForce RTX 3080 20GB станет ответом на серию AMD Radeon RX 6900/6800 с графическим процессором Navi 21. Все три модели AMD будут иметь 16 ГБ памяти, что позволит NVIDIA конкурировать с меньшим буфером кадра.

Официальная причина отмены неизвестна. Один источник утверждает, что RTX 3080 20 ГБ мог быть списан из-за проблем с низким выходом GDDR6X. Причина отмены RTX 3070 16GB неизвестна (этот SKU использует память GDDR6).

Планы на GeForce RTX 3060 Ti остаются неизменными. Выпуск PG190 SKU 10 запланирован на середину ноября. NVIDIA еще не подтвердила точную дату запуска.