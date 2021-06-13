Речь идет о видеокартах GeForce 600 и GeForce 700, созданных на архитектуре Kepler, представленной более 10 лет назад.

Как стало известно, NVIDIA прекратит поддержку Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 и будет выпускать драйверы только для операционной системы Windows 10.

NVIDIA не будет выпускать драйверы для Windows 7 и Windows 8 с октября 2021 года. При этом обновления безопасности устаревшие версии будут получать только обновления безопасности, и только до сентября 2024 года.

Решение было принято на фоне увеличения числа клиентов GeForce с операционной системой Windows 10. Именно поэтому компания сосредоточится на безопасности и функциональности на Windows 10.