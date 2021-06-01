Colorful GeForce представила видеокарты RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti

Nvidia официально сообщила о новости в Twitter утром в четверг по австралийскому времени . RTX 3080 Ti находится в разработке в течение нескольких месяцев, и хотя Nvidia официально не сказала, что это будет RTX 3080 Ti, сторонние производители уже заранее представили графический процессор.

Guru3D обнаружил фотографии RTX 3080 Ti от партнеров AIB, Leadtek, и Razer уже начала принимать предварительные заказы на готовые системы с картами RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Кроме того, о существовании RTX 3080 Ti — карты, предназначенной для преодоления разрыва между RTX 3090 стоимостью 2500 долларов и более и RTX 3080 — говорили с ноября прошлого года.

Источник — Astera.