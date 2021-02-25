Nvidia начала продажи новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 за 330 долларов

При этом оказалось, что новинка продается на американском рынке по рекомендованной розничной стоимости.

Учитывая высокий спрос на видеокарты многие модели имеют завышенные цены, но в случае с новой Nvidia GeForce RTX 3060 стоимость составила 330 долларов.

Дело в том, что эта модель стала первой в линейке компании, где ограничили производительность в майнинге, а благодаря этому есть надежда, что майнерам видеокарта окажется не настолько интересной.

Также такое ограничение может позволить стабилизировать стоимость и объём складских запасов.

Впрочем, цена 330 долларов указана не у всех продавцов, так как у некоторых стоимость составляет 390 и 400 долларов.

Стоит отметить, что производительность Nvidia GeForce RTX 3060 практически сопоставима с GeForce RTX 2070, если судить по тестам 3DMark.