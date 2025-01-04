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Nvidia может обойти Apple как главный клиент TSMC

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Apple долгое время была крупнейшим клиентом TSMC, производя для неё процессоры A-серии и M-серии, а также модемы 5G для новых моделей iPhone.

Однако, по прогнозам аналитиков, Nvidia может вскоре потеснить Apple с первого места. В 2024 году на долю Apple приходилось 25,2% дохода TSMC, тогда как Nvidia составила 10,1%. Ожидается, что в этом году доля Nvidia вырастет до 20%, что может снизить долю Apple.

Nvidia имеет обширный список клиентов, что увеличивает её потребность в чипах от TSMC. В ближайшие два-три года TSMC ожидает рост за счет высокого спроса на специализированные микросхемы для искусственного интеллекта.

В это время Apple также останется важным клиентом, зарезервировав мощности для новых процессоров A20 и A20 Pro.

TSMC планирует увеличить выручку на 20-25% в этом году, а валовая прибыль может превысить 50%. Хотя рост Nvidia может повлиять на TSMC, слухи о возможном уходе Nvidia и Qualcomm к конкуренту Samsung также вызывают вопросы о будущем сотрудничества.

 

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