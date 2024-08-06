NVIDIA купила стартап Run: ai и ликвидировала своего возможного конкурента

Министерство юстиции США изучает приобретение компанией Nvidia стартапа Run: ai, который разрабатывает софт для управления видеокартами. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на информированные источники.

Nvidia купила Run: ai за 700 миллионов долларов ранее в этом году. Стартап из Тель-Авива привлек около 118 миллионов долларов от инвесторов и предлагает платформу, позволяющую компаниям более эффективно использовать свои графические процессоры.

Платформа Run: ai помогает запускать несколько приложений искусственного интеллекта на одном графическом процессоре, что позволяет избежать вычислительных ошибок и ускорить обработку данных.

Это может снизить потребность в новых графических процессорах, что, по мнению Министерства юстиции, может повлиять на продажи Nvidia.

Расследование происходит отдельно от других проверок, связанных с доминированием Nvidia на рынке чипов для искусственного интеллекта. Официальные лица также изучают, не ставит ли Nvidia условия на доступ к своим графическим процессорам.

Представитель Nvidia заявил, что компания добивается успеха благодаря инновациям и соблюдению законов, обеспечивая открытый доступ к своим продуктам.