Nvidia готовит еще одну недорогую игровую мобильную видеокарту

Недавно в Сети появились слухи, что Nvidia готовит новую мобильную видеокарту. Тогда писали, что она будет мощнее чем GeForce GTX 1650, но менее производительная, чем GTX 1650 Super.

Теперь появилась достоверная информация про новый графический модуль, который будет называться GeForce GTX 1650 Ti и его уже заметили в готовящейся серии ноутбуков.

GeForce GTX 1650 Ti пользователю даст производительность, которая будет ниже GTX 1650 Super, но больше чем у существующих GeForce GTX 1650.

Дело в том, что между этими видекартами большой разрыв по производительности, и новый продукт от GeForce как раз заполнит его.

По слухам, GeForce GTX 1650 Ti получит 1024 ядра CUDA и видеопамять GDDR6.