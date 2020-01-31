Nvidia готовит еще одну недорогую игровую мобильную видеокарту

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.04 EUR/RUB: 69.42 BTC/USD: 9509.93

31 февраля : пятница

ТОП новости

Интервью

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Nvidia готовит еще одну недорогую игровую мобильную видеокарту

31.01.2020 21:44

Недавно в Сети появились слухи, что Nvidia готовит новую мобильную видеокарту. Тогда писали, что она будет мощнее чем GeForce GTX 1650, но менее производительная, чем GTX 1650 Super.
Теперь появилась достоверная информация про новый графический модуль, который будет называться GeForce GTX 1650 Ti и его уже заметили в готовящейся серии ноутбуков.

GeForce GTX 1650 Ti пользователю даст производительность, которая будет ниже GTX 1650 Super, но больше чем у существующих GeForce GTX 1650.

Дело в том, что между этими видекартами большой разрыв по производительности, и новый продукт от GeForce как раз заполнит его.

По слухам, GeForce GTX 1650 Ti получит 1024 ядра CUDA и видеопамять GDDR6.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги