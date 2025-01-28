Nvidia GeForce RTX 5060 Ti может выйти в двух версиях

Nvidia готовит к выпуску новые графические процессоры начального уровня.

На сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появилось подтверждение от Nvidia о подготовке к выпуску трех графических процессоров начального уровня для настольных компьютеров. В линейке будут представлены GeForce RTX 5060 Ti в двух версиях и GeForce RTX 5060 с одной версией, оснащенной 8 ГБ видеопамяти.

Хотя Nvidia еще не анонсировала всю серию GeForce RTX 50 на выставке CES 2025, утечки информации уже дают представление о новых моделях. Один из инсайдеров сообщил, что GeForce RTX 5060 Ti будет доступна в двух вариантах: с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. В свою очередь, обычная RTX 5060 будет иметь только вариант с 8 ГБ.

Пока что известно, что RTX 5060 Ti будет работать на графическом процессоре GB206 с платой PG152. Ожидается, что Nvidia представит эти карты в марте, одновременно с анонсом от AMD, которая планирует представить свои Radeon RX 9070 XT и RX 9070. При этом RTX 5060 и RTX 5060 Ti не будут прямыми конкурентами Radeon RX 9060 XT, так как нацелены на разные сегменты рынка.

Также были озвучены мнения о том, что новые модели не покажут значительного прироста производительности по сравнению с предыдущим поколением, и пользователям, возможно, придется полагаться на технологии искусственного интеллекта для улучшения графики.