Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6

Ранее сообщалось, что презентация новых графических систем от Nvidia состоится в марте. Компания новые видеокарты создаст на 7-нанометровых чипах семейства Ampere.

Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.

В GeForce RTX 3080 будет использоваться 60 блоков и 3480 ядер CUDA. Передача данных будет по 320 битной шине, а памяти в карте будет 10 или 20 ГБ в зависимости от модели.

В RTX 3070 характеристики будут попроще. В ней будет 48 блоков, 3072 ядра CUDA и шина 256 бит. Памяти установят 8 или 16 ГБ.

Если данные источника верны, то RTX 3080 и RTX 3070 будут намного мощнее RTX 2080 и RTX 2070, к тому же за счет 7 нм техпроцесса в новых видеокартах снизится энергопотребление.