Nvidia добавила поддержку технологии ResizableBAR для своих видеокарт

Партнёры Nvidia уже работают над её внедрением в новые прошивки BIOS с поддержкой технологии ResizableBAR.

На данный момент соответствующие микрокоды есть у производителей Galax (в России это KFA2) и Gainward (Palit).

Напомним, что ResizableBAR это ответ на функцию Smart Access у AMD.

Она позволяет процессору получать прямой доступ к памяти видеокарты, тем самым увеличивая производительность системы.

Появление подобной технологии было анонсировано ещё при старте продаж RTX3060.

Примечательно, что ResizableBAR получат только графические ускорители RTX3000. Остальные видеокарты не получат поддержку технологии.

По мнению источника, добавить ResizableBAR можно не традиционной прошивкой BIOS видеокарты, а своеобразной утилитой, а проведение обновления производится на свой страх и риск.