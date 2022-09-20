Nvidia анонсирует видеокарты серии RTX 40 с DLSS 3 и повышением производительности в 2-4 раза

Сегодня Nvidia анонсировала три новые видеокарты, основанные на графической архитектуре следующего поколения. Доступны со следующего месяца, цены на них будут начинаться с 899 долларов.

На вершине стека находится новый RTX 4090. Этот массивный новый графический процессор оснащен 16384 ядрами CUDA с тактовой частотой до 2,52 ГГц. Карта поставляется с 24 ГБ памяти GDDR6X и 384-битным интерфейсом памяти. Nvidia утверждает, что она в 2-4 раза быстрее, чем RTX 3090 Ti. RTX 4090 имеет номинальную мощность 450 Вт и работает от одного 16-контактного кабеля PCIe Gen 5 или трех 8-контактных кабелей PCIe. Он стоит 1599 долларов и будет доступен с 12 октября.

Далее идет RTX 4080, которая выпускается в двух вариантах. Более премиальный вариант оснащен 9728 ядрами CUDA и тактовой частотой 2,51 ГГц. Он имеет 16 ГБ памяти GDDR6X с 256-битным интерфейсом. Nvidia утверждает, что она в 2-4 раза быстрее, чем RTX 3080 Ti. Также есть второй вариант с 12 ГБ памяти GDDR6X и 192-битным интерфейсом памяти. Эта версия имеет 7680 ядер CUDA и тактовую частоту 2,61 ГГц.

Модель на 16 ГБ имеет номинальную мощность 320 Вт, а модель на 12 ГБ — 285 Вт. Они стоят 1199 и 899 долларов соответственно и поступят в продажу в ноябре.

В основе этих новых видеокарт лежит новый графический процессор. Основанный на новой 4-нм архитектуре Nvidia TSMC Ada Lovelace, новый графический процессор оснащен ядрами RT 3-го поколения, тензорными ядрами 4-го поколения и поддержкой новых функций, таких как кодировщик DLSS 3 и AV1.

По сравнению с 40 шейдерными терафлопсами RTX 3090 Ti, у RTX 4090 83 терафлопс. Утверждается, что благодаря новому переупорядочению выполнения шейдеров производительность шейдеров улучшилась в 2 раза, а частота кадров в игре — на 25%. Nvidia также утверждает, что производительность RT на RTX 4090 составляет около 191 TFLOPS, тогда как RTX 3090 Ti способна достигать 78 TFLOPS. Говорят, что новые ядра Tensor 4-го поколения имеют 5-кратную пропускную способность на RTX 4090.

Карты 40-й серии также будут оснащены двумя кодировщиками Nvidia 8-го поколения (NVENC). Они могут не только декодировать AV1, но и кодировать его. Компания заключила партнерское соглашение с OBS Studio, чтобы предоставить своим клиентам кодировку AV1. Nvidia также увеличила разрешение захвата ShadowPlay до 8K при 60 кадрах в секунду в HDR.

Одной из наиболее впечатляющих анонсированных функций стала DLSS 3, которая будет доступна только для видеокарт 40-й серии. В новой версии используется ускоритель оптического потока и данные из последовательных кадров для создания новых кадров на самом графическом процессоре (а не в игре) для повышения частоты кадров до 4 раз. Этот метод также обходит любые узкие места ЦП, которые влияют на традиционные методы повышения дискретизации и реконструкции изображения при увеличении частоты кадров.

Было объявлено о поддержке этой функции более чем в 35 играх, включая Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator. Они начнут появляться в следующем месяце. Компания также анонсировала версию Portal с трассировкой лучей в реальном времени, которая будет запущена в ноябре и станет бесплатным обновлением для существующих владельцев Portal. Это часть платформы моддинга Nvidia RTX Remix, в которой есть инструменты для улучшения визуальных эффектов старых игр.

Возвращаясь к графическим картам, новые модели 40-й серии заменят карты серии 3090, но присоединятся к существующим картам серий 3060, 3070 и 3080, которые продолжат продаваться. Мы не ожидаем более низких моделей 40-й серии до 2023 года.

Nvidia будет продавать свои собственные карты Founders Edition для RTX 4090 и RTX 4080 16 ГБ, а также модели от партнеров AIB, таких как ASUS, Colorful, Gainward, Galaxy, GIGABYTE, INNO3D, MSI, Palit, PNY и ZOTAC. Большинство этих карт имеют дизайн с 3-4 слотами, а также высокие требования к мощности. Карты будут иметь возможность подключения HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a.