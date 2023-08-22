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NVIDIA анонсировала ИИ-масштабирование DLSS 3.5

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Корпорация NVIDIA представила новую версию своей технологии сглаживания изображения DLSS 3.5. Основным нововведением данной программы является улучшенная реконструкция изображения с применением техники трассировки лучей.

NVIDIA анонсировала ИИ-масштабирование DLSS 3.5

Инженеры NVIDIA сообщили, что DLSS 3.5 значительно эффективнее устраняет шумы при использовании рейтрейсинга. Эта версия технологии будет доступна для видеокарт RTX 2000, RTX 3000 и RTX 4000, поддерживающих трассировку лучей.

Первые тесты указывают на то, что прирост производительности от DLSS 3.5 не так значителен, как от версии 3.0, однако все же имеются определенные улучшения. Игры, которые первыми будут поддерживать DLSS 3.5, включают Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и Portal RTX.

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