Злоумышленники собирают «взносы на нужды СВО» от имени банков

Пользователи стали получать письма, которые выглядят как сообщения от крупных банков, с информацией о введении ежемесячного списания средств «на нужды СВО» по распоряжению правительства. В письмах предлагают перейти по ссылке, чтобы отказаться от взноса.

При переходе по этой ссылке пользователи рискуют потерять деньги на своих банковских счетах. Кроме того, на устройства может быть установлено вредоносное ПО, которое собирает личную информацию, включая фотографии и переписку.

Эксперты советуют не переходить по ссылкам из таких писем и устанавливать антивирусное программное обеспечение, обновляя его регулярно. Также важно быть осторожными с конфиденциальной информацией и не вводить данные банковских карт на непроверенных сайтах. При возникновении сомнений лучше обратиться в банк для проверки информации.

Источник: Росконтроль.