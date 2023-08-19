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Нутрициолог: овсянка влияет на снижение холестерина в организме

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Крупа и каша — это разные продукты, которые имеют свои уникальные характеристики и пищевую ценность. Нутрициолог Олег Золоев подчеркнул, что каждый вид крупы обладает своим составом и полезными веществами, такими как углеводы, белки, витамины и минералы.

Нутрициолог: овсянка влияет на снижение холестерина в организме

Процесс приготовления каши из крупы делает ее более мягкой и полупрозрачной, что может способствовать лучшему усвоению питательных веществ организмом. Однако выбор между крупой и кашей зависит от индивидуальных предпочтений, аллергий, ограничений в рационе и питательных потребностей.

Нутрициолог рекомендует включать разнообразные продукты в рацион, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Кроме каш, крупы можно использовать для приготовления различных блюд, таких как гарниры, запеканки, салаты и многое другое.

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