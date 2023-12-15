Nubia Z60 Ultra получит большой кремний-углеродный аккумулятор

Такое решение, как использование кремний-углеродного анода в аккумуляторе, уже было применено в смартфоне Honor.

Однако компания Nubia также решила воспользоваться этой технологией в своей модели смартфона Nubia Z60 Ultra. Кремний-углеродный анод позволяет значительно увеличить плотность энергии аккумулятора, что позволило Nubia уместить в свой смартфон аккумулятор ёмкостью 6000 мА•ч, не увеличивая его толщину.

Смартфон будет представлен 19 декабря и помимо большой емкости аккумулятора будет обладать необычным дизайном, хорошим набором камер и экраном без вырезов.