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Nubia Z60 Ultra получит большой кремний-углеродный аккумулятор

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Такое решение, как использование кремний-углеродного анода в аккумуляторе, уже было применено в смартфоне Honor.

Однако компания Nubia также решила воспользоваться этой технологией в своей модели смартфона Nubia Z60 Ultra. Кремний-углеродный анод позволяет значительно увеличить плотность энергии аккумулятора, что позволило Nubia уместить в свой смартфон аккумулятор ёмкостью 6000 мА•ч, не увеличивая его толщину.

Смартфон будет представлен 19 декабря и помимо большой емкости аккумулятора будет обладать необычным дизайном, хорошим набором камер и экраном без вырезов.

Nubia Z60 Ultra
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