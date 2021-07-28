Nubia Z30 Pro Black Gold Legend Limited Edition поступит в продажу в Китае

Пару месяцев назад, в мае этого года, Nubia, поддерживаемая ZTE, выпустила флагманский смартфон Nubia Z30 Pro на своем внутреннем рынке в Китае. Он был анонсирован в трех цветовых вариантах: Vast Black, Interstellar Silver и Black Gold Legend.

Nubia Z30 Pro Black Gold Legend — это модель ограниченного выпуска, которая была доступна для предварительных заказов в Китае всего пару дней назад. Теперь устройство можно купить на внутреннем рынке компании с сегодняшнего дня.

Этот вариант смартфона поставляется только с одной конфигурацией памяти, которая включает 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Цена устройства составляет 5 999 юаней, что примерно равно 922 долларам.

В соответствии со спецификациями, Nubia Z30 Pro оснащен 6,67-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с разрешением экрана Full-HD + 2400 x 1080 пикселей, 10-битной глубиной цвета (1,07 миллиарда цветов), частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 20: 9. и 93,45% соотношения экрана к корпусу.

Он также оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Под капотом устройство работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и поддерживает оперативную память LPDDR5 и внутреннюю память UFS 3.1. Чтобы контролировать температуру, есть также пятислойный микронный графен и пропиточная пластина с жидкостным охлаждением VC.

Что касается отдела фотографии, телефон оснащен четырьмя камерами на задней панели, которые состоят из 64-мегапиксельного первичного датчика, 64-мегапиксельного вторичного датчика со сверхширокоугольным объективом на 120 градусов и 64-мегапиксельного датчика. гуманистическая »камера и 8-мегапиксельный сенсор с 5-кратным перископическим объективом. На лицевой стороне есть 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с собственным пользовательским интерфейсом Nubia 9.0. Он питается от аккумулятора емкостью 4200 мАч, который поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Компания также поставляет устройство с адаптером питания 120 Вт в коробке, кабелем USB Type-C — Type-C, переходником для наушников USB Type-C — 3,5 мм и защитным чехлом.

Источник — Astera.