Nubia выпустит 6,67-дюймовый игровой смартфон Red Magic 6R с квадрокамерой

Бренд Nubia готовит новый игровой смартфон Red Magic 6R, презентация которого ожидается в ближайшее время, и уже известны его характеристики и размеры.

В базе организаций Bluetooth SIG и 3C было зарегистрировано устройство, которое в продажу поступит под названием Red Magic 6R.

Размеры этого смартфона будут следующими: 163,04х75,34х8,2 мм, вес — 186 г. В аппарате установлен экран диагональю 6,67-дюйма, разрешение дисплея составляет 2400х1080 пикселей.

В экран будет врезана камера с датчиком на 16 Мп, а на тыльной стороне будет размещена четверная камера с основным датчиком на 64 Мп.

Аппарат получит аккумулятор на 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

Данные про процессор пока не раскрыты, но известно, что это будет восьмиядерный чип с частотой 2,8 ГГц.

Памяти в Red Magic 6R установят 6 или 8 ГБ, в максимальной конфигурации будет 12 ГБ ОЗУ. Флеш-накопитель предложат на 128, 256 и 512 ГБ.