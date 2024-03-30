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Nubia выпустила лимитированный Red Magic 9 Pro+ в стиле «Трансформеров»

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

О запуске такого устройства было известно ранее благодаря инсайдерам, а недавно новинка была представлена официально под названием Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Transformers Edition.

Nubia выпустила лимитированный Red Magic 9 Pro+ в стиле «Трансформеров»

Новинка будет выпущена в ограниченном количестве и уже известно, во сколько ее оценили.

Дизайн устройства выполнен в стиле «Трансформеров» и включает ярко-желтый цвет с черными акцентами и вставками из углеродного волокна. На задней крышке смартфона также есть имя автобота Bumblebee.

Компания Nubia, выпускающая флагманские смартфоны в стиле «Трансформеров», представила Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Transformers Edition, посвященный персонажу Bumblebee из культового фильма.

Кроме самого смартфона, компания выпустила ряд аксессуаров в той же стилистике, включая кулер, зарядное устройство на 165 Вт, скрепку для извлечения слота для SIM-карт, USB-C кабель, чехол Magnetic eSports и значок. Характеристики устройства остались без изменений, и смартфон будет доступен только в одной конфигурации памяти.

Nubia выпустила лимитированный Red Magic 9 Pro+ в стиле «Трансформеров»

Red Magic 9 Pro+ Transformers Edition оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480×1116 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства находится процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Камера включает основной сенсор 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, широкоугольный сенсор 50 Мп, макро-камеру 2 Мп и фронтальную камеру 16 Мп. Батарея емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 165 Вт. Операционная система устройства — Android 14 с оболочкой RedMagic OS 9.0.

Red Magic 9 Pro+ Transformers Edition пока доступен только в Китае по цене 6499 юаней или чуть дороже 82 тыс. рублей.

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