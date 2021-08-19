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Nubia выпустила кабель USB Type C — Lightning от Minion за 9 долларов

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В прошлом месяце Nubia объявила о выпуске кобрендинговых аксессуаров миньонов. Продукция бренда, такая как новые зарядные устройства мощностью 22,5 Вт в стиле Minion, зарядные устройства из нитрида галлия 30 Вт, зарядные устройства из нитрида галлия 65 Вт и многое другое.

Nubia выпустила кабель USB Type C - Lightning от Minion за 9 долларов

Теперь компания анонсировала новый кабель USB Type C — Lightning в стиле миньонов. Кабель имеет длину 1 метр и имеет сертификат MFi от Apple. Кабель изготовлен из материала TPE, а концы сделаны из материала C94 с антиокислительной головкой гвоздя с родиевым покрытием.

Nubia выпустила кабель USB Type C - Lightning от Minion за 9 долларов

По данным компании, кабель прошел 15 000 испытаний на изгиб, чтобы убедиться в его прочности. Кроме того, внешняя оболочка имеет покрытие, защищающее от отпечатков пальцев, а на конце молнии напечатан маленький глаз Миньона.

Nubia выпустила кабель USB Type C - Lightning от Minion за 9 долларов

Кобрендовый кабель Nubia C2L будет стоить 69 юаней (~ 11 долларов США) при начальной цене 59 юаней (~ 9 долларов США). Кабель готов к предварительным заказам, а окончательный платеж должен быть произведен 23 августа. Начало доставки запланировано на 26 августа.

Источник — Astera.

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