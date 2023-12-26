Nubia всего за минуту заработала 1 млрд юаней запустив акцию на смартфон Nubia Z60 Ultra

19 декабря Nubia представила свой новый смартфон Z60 Ultra в Китае. После успешного запуска предзаказов, бренд провел первую официальную распродажу устройства.

В Китае Nubia Z60 Ultra доступна в нескольких вариантах конфигурации. Базовая модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища продается за 4299 юаней.

Есть также варианты с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища за 4699 юаней, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища за 5299 юаней и 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища за 5999 юаней.

В рамках акции стоимость устройств была заметно снижена, при этом смартфон предлагали в черном и серебристом цветах.

Напомним, что Nubia Z60 Ultra оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Устройство имеет 12-мегапиксельную фронтальную камеру и датчик отпечатков пальцев под дисплеем. Оно работает на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом My OS 14.

Внутри Z60 Ultra установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, оперативная память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Смартфон оснащен большим аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует.

Камера Nubia Z60 Ultra имеет тройной модуль на задней панели. Основная камера имеет разрешение 50 Мп с сенсором Sony IMX800 и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).

Дополнительно, имеются 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив OmniVision OV50E с OIS и 64-мегапиксельная телеобъективная камера OV64B periscope с 3-кратным оптическим зумом и OIS.

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