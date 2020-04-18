Nubia скоро представит недорогой игровой смартфон Play 5G

Сейчас все игровые смартфоны основаны на флагманском процессоре от Qualcomm, но в Nubia решили изменить этим правилам и выпустить игровой аппарат на базе Snapdragon 765G.

Китайский бренд готовит новый игровой смартфон среднего уровня, в котором будет установлен AMOLED дисплей с частотой обновления до 144 Гц и батарея на 5 100 мАч.

Причем аккумулятор можно будет заряжать 30-ваттным блоком питания.

Будущая новинка получит название Nubia Play, а официально ее представят 21 апреля.

Ожидается, что стоимость Nubia Play будет значительно меньше, чем Nubia Red Magic 5G, который оценивается от 540 долларов.

Других подробностей про смартфон пока нет, но по традиции Nubia до презентации на тизерных изображениях раскроет основные параметры устройства.