Nubia Red Magic 6S отмечен сертификатом 3C с быстрой зарядкой 120 Вт

Ранее в этом году Nubia представила серию Red Magic 6, включая смартфоны Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro. Телефоны поставлялись с флагманским чипсетом и игровым оборудованием, таким как частота обновления 165 Гц и поддержка быстрой зарядки до 120 Вт. Теперь новый телефон из этой серии прибыл на китайский 3C с такой же поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Телефон Nubia прибыл на сертификацию 3C с номером модели NX669J-S. Считается, что это грядущий смартфон Red Magic 6S. Он имеет безумно быструю поддержку быстрой зарядки 120 Вт. К сожалению, сертификация не раскрывает никаких других подробностей о его батарее.

Ожидается, что Red Magic 6S будет иметь некоторые улучшения по сравнению с предшественником. Смартфон может поставляться с аналогичным дисплеем с высокой частотой обновления 165 Гц. Предполагается, что это флагманский чипсет в паре с какой-то системой охлаждения. Ходят слухи, что он может появиться с новейшей SoC Snapdragon 888+.

Телефоны Nubia Red Magic 6 и 6 Pro работают на SoC Qualcomm Snapdragon 888 с оперативной памятью LPDDR5 и встроенным хранилищем UFS 3.1. Телефоны могут похвастаться частотой дискретизации до 500 Гц и оснащены такими функциями, как RAM Boost и Frame Optimization 2.0.

Серия оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с 10-битной глубиной цвета и 100% цветовой гаммой DCI-P3. Дисплей можно использовать как встроенный сканер отпечатков пальцев.

Телефоны могут похвастаться системой с тройной задней камерой с основной 64-мегапиксельной, сверхширокой 8-мегапиксельной и, наконец, 2-мегапиксельной макро-сенсором. Red Magic 6 имеет аккумулятор емкостью 5050 мАч, а Red Magic 6 Pro — аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Источник — Astera.