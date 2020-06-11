Nubia Red Magic 5G Transparent Edition получил версию на 16 ГБ ОЗУ

ZTE под брендом Nubia представила новый смартфон с прозрачной задней панелью.

Новинка под названием Nubia Magic 5G Transparent Edition выделяется на фоне конкурентов стеклянной задней крышкой, через которую видно начинку смартфона.

Видимое «железо» является бутафорией, но смотрится такое решение очень хорошо.

Через прозрачную панель в Nubia Magic 5G Transparent Edition можно увидеть, как работает вентилятор системы охлаждения.

Спецверсия получила 6,65-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

В смартфоне также есть поддержка 5G и 55-ватной быстрой зарядки, которая позволяет встроенный аккумулятор ёмкостью 4500 мАч зарядить менее чем за час.



В смартфоне установили процессор Snapdragon 865, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 256 ГБ. Будут еще предлагаться версии с 8 и 12 ГБ памяти.

На задней стороне смартфона расположена тройная камера с датчиками на 64, 8 и 2 Мп, а фронтальный модуль для селфи оснащен 12 Мп сенсором изображения.

Продажи Nubia Magic 5G Transparent Edition начнутся 14 июня по цене 735 долларов.



