Nubia представила свои первые смарт-часы Red Magic Watch за 93 доллара

Дочернее предприятие ZTE представило свои первые смарт-часы.

Компания Nubia вышла на рынок носимой электроники. Китайский производитель публике представил Red Magic Watch с круглым AMOLED экраном.

Новинка получила 1,39-дюймовый дисплей с разрешением 454х454 пикселя, а также металлический корпус с кнопками на боковой грани.

По заявлению производителя, часы не боятся воды и пыли и являются идеальными для тренировок.

В них предустановлено 16 режимов, среди которых есть футбол и езда на велосипеде. В Red Magic Watch установили датчик, поддерживающий GPS, QZSS и Beidou, а также модуль Goodix GH3011, который следит за здоровьем пользователя.

Он следит за сердечным сокращением и уровнем кислорода в крови. Без включённого GPS на одном заряде часы могут работать от 15 до 20 суток.

С активным модулем определения на местности часы проработают максимум 50 часов.

Red Magic Watch станут доступны для покупки на следующей неделе по цене от 93 до 109 долларов в зависимости от выбранного браслета.

Цветовая гамма будет представлена черным и серебристым вариантами.