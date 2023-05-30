Главная » Новости

Nubia представила смартфон Nubia N5 с Unisoc T770 и 4 ГБ ОЗУ по цене 210 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Компания Nubia показала свой новый смартфон, который не имеет выдающихся характеристик, однако его цена оказалась высокой.

Смартфон Nubia N5 оснащен процессором SoC Unisoc T770, который дополнен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Основная камера получила модуль на 50 Мп, а аккумулятор имеет емкость 5 000 мАч с поддержкой 10-ватной зарядки.

Что касается экрана, то его диагональ составляет 6,5 дюйма с поддержкой 90 Гц. За этот аппарат компания просит 210 долларов.

Новый смартфон уже доступен на китайском рынке.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.