Nubia представила смартфон Nubia N5 с Unisoc T770 и 4 ГБ ОЗУ по цене 210 долларов

Компания Nubia показала свой новый смартфон, который не имеет выдающихся характеристик, однако его цена оказалась высокой.

Смартфон Nubia N5 оснащен процессором SoC Unisoc T770, который дополнен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Основная камера получила модуль на 50 Мп, а аккумулятор имеет емкость 5 000 мАч с поддержкой 10-ватной зарядки.

Что касается экрана, то его диагональ составляет 6,5 дюйма с поддержкой 90 Гц. За этот аппарат компания просит 210 долларов.

Новый смартфон уже доступен на китайском рынке.