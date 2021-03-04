Nubia представила первый в мире смартфон с 18 ГБ оперативной памяти

Речь идет об игровом аппарате с названием Nubia Red Magic 6, который будет предлагаться в нескольких вариантах.

18 ГБ оперативной памяти будет установлено в самой дорогой версии с названием Red Magic 6 Pro Trasparent Edition.

Она будет отличаться не только объемом ОЗУ, но и дизайном, а также мощностью зарядки.

Специальная версия получила прозрачную заднюю крышку, аккумулятор на 4 500 мАч и поддержку 120-ватной зарядки. В остальном устройства идентичны, а именно они имеют 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц, но максимальная частота будет в играх.

Сенсор экран обновляется с частотой 500 Гц для одного пальца и 360 Гц для мультитача. При желании пользователь сможет назначать различные действия в играх для сенсорных кнопок, расположенных сбоку.

Также в смартфоне заявлен кулер с медными радиаторами. Работает новый смартфон на базе процессора Snapdragon 888, а оперативной памяти может быть 8 или 12 Гб в обычной версии. Также она получила более емкую батарею в отличие от Red Magic 6, но менее мощную зарядку.

Так, в аппарате установили АКБ на 5 050 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки. Минимальная стоимость смартфона составляет 3 799 юаней или около 43 тыс. рублей. Самая дорогая версия оценена в 6 599 юаней или 75 тыс. рублей.