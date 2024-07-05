Nubia представила новые смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+

Китайская компания ZTE объявила о выходе игровых смартфонов Red Magic 9S Pro и 9S Pro+, принадлежащих её подразделению Nubia. Новые устройства построены на усовершенствованном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version компании Qualcomm.

В первую очередь в компании отметили, что в AnTuTu смартфоны установили новый рекорд, хотя это уже давно не является секретом.

Оба смартфона получили улучшенную систему охлаждения ICE 13.5 с большой испарительной камерой площадью 10 182 мм² и новый охлаждающий гель.

Сочетание этой системы с вентилятором, вращающимся со скоростью 22 000 оборотов в минуту, позволяет снизить температуру чипсета на 19,5 °C. В

Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ получили 6,8-дюймовый экран AMOLED BOE Q9+ с разрешением 2480 × 1116 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Экран обладает максимальной яркостью 1600 кд/м² и поддерживает регулировку яркости подсветки с частотой 2160 Гц. Частота считывания касаний составляет 2000 Гц. Также у смартфонов есть по паре сенсорных триггеров на боковых гранях с частотой 520 Гц и обновленным дизайном подсветки.

Оба смартфона оснащены 16-мегапиксельной фронтальной камерой, расположенной под экраном. На задней панели имеется основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Samsung GN5 размером 1/1,57 дюйма, обеспеченная оптической стабилизацией изображения, а также 50-мегапиксельный датчик с широкоугольной оптикой.

Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ отличаются объемом оперативной памяти. У Red Magic 9S Pro есть 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти, в то время как Red Magic 9S Pro+ оснащается 16 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем на 512 ГБ.

Кроме того, доступна версия Red Magic 9S Pro+ с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, цена которой составляет 7000 юаней или 84 тыс. рублей.

Также смартфоны отличаются емкостью аккумулятора. Red Magic 9S Pro оснащен аккумулятором ёмкостью 6500 мАчасов, тогда как Red Magic 9S Pro+ имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Стоит отметить, что смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ имеют поддержку 5G сетей, а также оснащены разъемом для наушников, портом USB-C и сканером отпечатков пальцев на боковой панели.

Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ работают на операционной системе Redmagic OS 5, основанной на Android 12.