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Nubia представила новые смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+

Автор На чтение 2 мин Просмотров 27 Опубликовано

Китайская компания ZTE объявила о выходе игровых смартфонов Red Magic 9S Pro и 9S Pro+, принадлежащих её подразделению Nubia. Новые устройства построены на усовершенствованном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version компании Qualcomm.

Nubia представила новые смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+

В первую очередь в компании отметили, что в AnTuTu смартфоны установили новый рекорд, хотя это уже давно не является секретом.

Оба смартфона получили улучшенную систему охлаждения ICE 13.5 с большой испарительной камерой площадью 10 182 мм² и новый охлаждающий гель.

Сочетание этой системы с вентилятором, вращающимся со скоростью 22 000 оборотов в минуту, позволяет снизить температуру чипсета на 19,5 °C. В

Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ получили 6,8-дюймовый экран AMOLED BOE Q9+ с разрешением 2480 × 1116 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Экран обладает максимальной яркостью 1600 кд/м² и поддерживает регулировку яркости подсветки с частотой 2160 Гц. Частота считывания касаний составляет 2000 Гц. Также у смартфонов есть по паре сенсорных триггеров на боковых гранях с частотой 520 Гц и обновленным дизайном подсветки.

Nubia представила новые смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+

Оба смартфона оснащены 16-мегапиксельной фронтальной камерой, расположенной под экраном. На задней панели имеется основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Samsung GN5 размером 1/1,57 дюйма, обеспеченная оптической стабилизацией изображения, а также 50-мегапиксельный датчик с широкоугольной оптикой.

Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ отличаются объемом оперативной памяти. У Red Magic 9S Pro есть 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти, в то время как Red Magic 9S Pro+ оснащается 16 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем на 512 ГБ.

Кроме того, доступна версия Red Magic 9S Pro+ с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, цена которой составляет 7000 юаней или 84 тыс. рублей.

Nubia представила новые смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+

Также смартфоны отличаются емкостью аккумулятора. Red Magic 9S Pro оснащен аккумулятором ёмкостью 6500 мАчасов, тогда как Red Magic 9S Pro+ имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Стоит отметить, что смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ имеют поддержку 5G сетей, а также оснащены разъемом для наушников, портом USB-C и сканером отпечатков пальцев на боковой панели.

Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ работают на операционной системе Redmagic OS 5, основанной на Android 12.

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