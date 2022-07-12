Nubia представила новый игровой 27-дюймовый монитор Red Magic Gaming Display

Новинка рассчитана на работу не только с компьютерами, но и современными игровыми консолями.

Nubia решила выйти на рынок мониторов. Свою первую модель она сделала игровой, причем она выполнена в соответствии со всеми современными параметрами.

Экран монитора Red Magic Gaming Display получил панель Mini-LED производства AUO с разрешением 4К и частотой обновления 160 Гц.

Диагональ дисплея составляет 27-дюймов, и на такой размер уставлено 1152 зоны подсветки.

Новинка получила сертификат HDR1000 и способна выдавать 99% охват цветового пространства DCI-P3 и 99% Adobe RGB. В устройстве также установили порт USB-C, на который можно подавать до 90 Вт мощности.

Red Magic Gaming Display оснастили двумя портами HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Монитор в продаже появится осенью, и ближе к старту продаж будет озвучена цена.