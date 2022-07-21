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Nubia представила флагманский смартфон Nubia Z40s Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1

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ZTE запустила на китайском рынке свой новый флагманский смартфон Nubia Z40S Pro, который отличается от других устройств своей камерой.

Новинка получила 6,67-дюймовый Full HD+ с частотой обновления 144 Гц, фронтальную камеру на 16 Мп с сенсором OmniVision OV16A1Q, а также основную тройную камеру.

На задней панели предлагаются следующие модули: Sony IMX787 на 64 Мп, Samsung S5KJN1 на 50 Мп и Hynix hi847 на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом.

Смартфон еще оснащен оперативной памятью UFS 3.1 и испарительной системой площадью 3062 мм2.

Емкость батареи составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ватной зарядки. Также Nubia Z40S Pro получит версию с АКБ на 4 600 мАч с поддержкой 120-ватной зарядки.

Аппарат работает под управлением ОС Android 12 с интерфейсом MyOS 12. Что касается цен, то устройство с поддержкой 80-ватной быстрой зарядки в версии 8/128 ГБ оценено в 505 долларов, вариант 8/256 Гб обойдется в 550 долларов, а модели с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ предлагают за 595 и 665 долларов.

Модификаций со 120-ватной зарядкой будет только две — 12/256 ГБ и 18 ГБ / 1 ТБ, которые получили ценники 635 и 990 долларов.

Nubia представила флагманский смартфон Nubia Z40s Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 Nubia представила флагманский смартфон Nubia Z40s Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1

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