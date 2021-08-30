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Nubia поделилась новым тизером своего грядущего игрового смартфона Red Magic 6S Pro

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Китайский производитель смартфонов поделился тизером в своем официальном аккаунте Weibo, китайском сайте микроблогов. В сообщении в социальных сетях бренд опубликовал два имиджевых плаката, на которых были выделены два ключевых компонента своей системы терморегулирования. Первой была технология рассеивания тепла аэрокосмического уровня, представляющая собой черный алюминий авиационного класса, который используется на поверхности площадью до 18000 квадратных миллиметров внутри телефона, что помогает снизить температуру ядра процессора на 16 градусов по Цельсию и даже снизить температуру корпуса смартфона тоже.

Nubia поделилась новым тизером своего грядущего игрового смартфона Red Magic 6S Pro

Кроме того, вторым важным компонентом системы управления температурой является встроенный вентилятор с турбонаддувом. Этот вентилятор вращается со скоростью до 20 000 об/мин. Хотя, поскольку он приводится в действие бесщеточным двигателем, компания уверяет, что максимальный уровень шума от этого вентилятора будет только 28 децибел. Ранее Nubia также сообщила, что ее последний смартфон будет оснащен Qualcomm Snapdragon 888+ SoC вместе с частотой обновления 165 Гц.

Nubia поделилась новым тизером своего грядущего игрового смартфона Red Magic 6S Pro

Источник — Astera.

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