Nubia поделилась еще одним тизером своего грядущего игрового смартфона Red Magic 6S Pro

Новый тизер снова продемонстрировал свою систему отвода тепла, но на этот раз компания показала материал с фазовым переходом аэрокосмического качества, используемый в устройстве.

Ранее китайский производитель смартфонов поделился тизером, в котором были выделены два ключевых компонента системы терморегулирования Red Magic 6S Pro. Это включает в себя черную технологию рассеивания тепла аэрокосмического уровня, которая представляет собой алюминий авиационного класса, который используется на поверхности площадью до 18000 квадратных миллиметров внутри телефона, чтобы снизить температуру ядра процессора примерно на 16 градусов по Цельсию и даже снизить температуру корпуса смартфона. Кроме того, бренд даже говорил о новом вентиляторе с турбонаддувом, который может вращаться со скоростью до 20 000 об/мин.

Теперь компания показала, что уникальной технологией отвода тепла аэрокосмического класса, используемой в грядущем устройстве, является материал н-экозан C21H44 . Для тех, кто не знает, этот материал представляет собой соединение с температурой плавления от 39 до 41 градуса Цельсия. Примечательно, что этот материал также растворим в воде и, по-видимому, имеет практическое применение в системах отвода тепла в смартфонах.

В то время как Nubia снова только намекнула на систему охлаждения Red Magic 6S Pro, уже есть подтверждение, что устройство будет содержать Qualcomm Snapdragon 898 SoC вместе с поддержкой дисплея с высокой частотой обновления 165 Гц и модулем тройной камеры на задней панели.

Источник — Astera.