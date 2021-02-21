Компания Nubia в социальной сети распространила первое тизерное изображение, а также сообщение с датой презентации нового игрового смартфона Red Magic 6.

Nubia официально анонсировала премьеру игрового смартфона Red Magic 6, которая состоится 4 марта. В этот же день, напомним, будут представлены и смартфоны Redmi Note 10.

Уже известно, что в новом Red Magic 6 будет установлен OLED-экран, который получит поддержку частоты обновления 144 Гц, а частота считывания сенсора составит 480 Гц.

Ожидаемо в новинке установят процессор Snapdragon 888, а еще в нем заявлена новая система охлаждения.

Более того, есть информация о поддержке батареи аппарата 120-ватной зарядки. Другие подробности, включая стоимость, пока не раскрыты.